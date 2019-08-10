Genellikle bayrama hazırlık günü olarak geçirilen Arefe Günü, İslam dinine göre bayramı müjdeleyen gün olarak tanımlanıyor. İlahiyatçılar bu önemli günün dua ve ibadet ile geçirilmesini öneriyor. İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Müslümanlar Kurban Bayramı'nın öncesinde geçirilen Arefe Günü'nde oruç tutmaya devam ederler. Hz.Muhammed bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir. Peki Arefe (Arife) günü namazı kaç rekattır, nasıl niyet edilir saat kaçta kılınır? Arefe günü önemi nedir?