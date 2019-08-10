Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 17.08.2019 18:50
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 18:50

? Arefe (Arife) günü namazı kaç rekattır, saat kaçta kılınır?

Arefe (Arife) günü namazı kaç rekattır, saat kaçta kılınır? ? Pazar günü müslümanlar tarafından kutlanacak ı öncesi vatandaşlarda arefe günü yapılacak olan ibadetleri ve duaları merak etmeye başladı. Yazımızdan bu gece yapılacak olan duaları takip edebilir gecenizi en iyi şekilde sonlandırabilirsiniz. Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini beyân buyurmuştur. Arefe gününden üstün bir gün yoktur. O gün Allahü Teâlâ, yeryüzündekileri övüp göktekilere, "Ey gök ehli, kullarıma bakın, rahmetime kavuşmak ve azabımdan kaçmak için uzak yerlerden geldiler…" buyurur. Arefe günü Cehennemden o kadar çok kul azat edilir ki, başka günlerde bu kadar azat olmaz. Peki arefe günü önemi nedir? Arife günü namazı kaç rekattır, nasıl niyet edilir saat kaçta kılınır?

Genellikle bayrama hazırlık günü olarak geçirilen Arefe Günü, İslam dinine göre bayramı müjdeleyen gün olarak tanımlanıyor. İlahiyatçılar bu önemli günün dua ve ibadet ile geçirilmesini öneriyor. İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Müslümanlar Kurban Bayramı'nın öncesinde geçirilen Arefe Günü'nde oruç tutmaya devam ederler. Hz.Muhammed bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir. Peki Arefe (Arife) günü namazı kaç rekattır, nasıl niyet edilir saat kaçta kılınır? Arefe günü önemi nedir?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriArefe günü önemi nedir? Arefe (Arife) günü namazı kaç rekattır, nasıl niyet edilir saat kaçta kılınır?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri