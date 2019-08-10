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  • Son Güncelleme: 10.08.2019 09:41

Arefe günü SMS cep telefonu mesajı! İşte 10 Ağustos ve en güzel sözleri

Arefe günü mesajları Arife günü en güzel cep telefonu mesajı için tıklayınız. 2019un en güzel, en anlamlı en içten ve en samimi resimli Arefe günü mesajları ve tüm ayrıntılar haberimizin detayında... En yeni Arefe günü mesajını bu sayfada bulabilirsiniz. Arefe günü mesajları sevdiklerinize göndermek için birkaç yöntem kullanabilirsiniz. Bunların başında kuşkusuz yani SMS'ler geliyor. Müslümanlar Ramazan Bayramı'nın öncesinde geçirilen Arefe Günü'nde oruç tutmaya devam ederler. Hz.Muhammed bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir. İşte 3 Haziran Arefe günü kısa mesaj cep telefonu Whatsapp mesajı! İşte Arife günü mesajları ve en güzel sözleri sayfamızda

Arife günü resimli mesajları ve en güzel sözleri

10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelen Arefe günü için resimli mesajları sizler için derledik. En anlamlı ve resimli Arefe günü kutlama mesajlarını sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Arefe günü mesajları sevdiklerinize göndermek için birkaç yöntem kullanabilirsiniz Bunların başında kuşkusuz kısa mesaj yani SMS'ler geliyor. Bunun dışında Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr ya da WhatsApp uygulaması üzerinden gönderebilirsiniz. Diyanet İşleri'nde yer alan bilgiye göre Arefe Günü için Hz.Muhammed (S.A.V.) şu duayı uygun görmüştür: "Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, onun ortağı yoktur. Mülk sadece onun, hamd da yalnız onadır. O her şeye kadirdir." Arefe günü mesajları sevdiklerinize göndermek için birkaç yöntem kullanabilirsiniz Bunların başında kuşkusuz kısa mesaj yani SMS'ler geliyor.

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