Arefe (Arife) günü namazı kaç rekattır, nasıl niyet edilir saat kaçta kılınır? Arefe günü önemi nedir? Pazar günü müslümanlar tarafından kutlanacak kurban bayramı öncesi vatandaşlarda arefe günü yapılacak olan ibadetleri ve duaları merak etmeye başladı. Yazımızdan bu gece yapılacak olan duaları takip edebilir gecenizi en iyi şekilde sonlandırabilirsiniz. Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini beyân buyurmuştur. Arefe gününden üstün bir gün yoktur. O gün Allahü Teâlâ, yeryüzündekileri övüp göktekilere, "Ey gök ehli, kullarıma bakın, rahmetime kavuşmak ve azabımdan kaçmak için uzak yerlerden geldiler…" buyurur. Arefe günü Cehennemden o kadar çok kul azat edilir ki, başka günlerde bu kadar azat olmaz. Peki arefe günü önemi nedir? Arife günü namazı kaç rekattır, nasıl niyet edilir saat kaçta kılınır?