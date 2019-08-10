Af yasası ceza indirimi son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konulardan biri olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Abdülhamit Gül'den de konuyla ilgili açıklama gelmesinin ardından af yasası ceza indiriminin çıkıp çıkmayacağı araştırılmaya başlandı. Konuya dair tüm detaylar haberimizde... Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle ilgili son dakika açıklaması geldi. Adalet Bakanı Gül, "Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi olacaktır." dedi. Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.