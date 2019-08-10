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  • 10.08.2019 14:05
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 14:05

çıktı mı? 10 Ağustos canlı yayında kritik , açıklaması!

AF- 10 Ağustos canlı yayında kritik , açıklaması! çıktı mı? Af ile ilgili haberleri oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Ceza indirimi af yasası hakkında bir takım gelişmeler yaşanıyor. Meclisin tatile girmesi nedeniyle yargı reformu paketinin yetişmediğini söyleyen Feyzioğlu "Sayın Bakanımızın önayak olmasıyla inşallah bu paketi Ekim ayında çok daha kapsamlı hale getirerek, Meclis'ten çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Paketin detaylarını aktaran Feyzioğlu, "Bu çerçevede, soruşturmada tutukluluk sürelerinin kısalması belki bir müjde olarak ifade edilebilir ifadelerini kullandı. Peki Af yasası Meclis'ten ne zaman çıkacak? Af ceza indirimi yasası yeni yasama dönemine mi kaldı?

Af yasası ceza indirimi son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konulardan biri olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Abdülhamit Gül'den de konuyla ilgili açıklama gelmesinin ardından af yasası ceza indiriminin çıkıp çıkmayacağı araştırılmaya başlandı. Konuya dair tüm detaylar haberimizde... Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle ilgili son dakika açıklaması geldi. Adalet Bakanı Gül, "Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi olacaktır." dedi. Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

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