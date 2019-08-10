11 Ağustos kurban bayramında yapılacak ibadetler neler? Bayram günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler neler? Kurban Bayramı yapılacak ibadetler insanların merakını çekiyor. 4 gün sürece kurban bayramı boyunca kurban kesmek, İhlas Suresi hatmi, İstiğfar etmek gibi yapılacak pek çok ibadet vardır. İşte Kurban Bayramı ibadetleri... Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.