AF- 10 Ağustos canlı yayında kritik genel af, ceza indirimi açıklaması! Af yasası ceza infaz yasası çıktı mı? Af ile ilgili son dakika haberleri oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Ceza indirimi af yasası hakkında bir takım gelişmeler yaşanıyor. Meclisin tatile girmesi nedeniyle yargı reformu paketinin yetişmediğini söyleyen Feyzioğlu "Sayın Bakanımızın önayak olmasıyla inşallah bu paketi Ekim ayında çok daha kapsamlı hale getirerek, Meclis'ten çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Paketin detaylarını aktaran Feyzioğlu, "Bu çerçevede, soruşturmada tutukluluk sürelerinin kısalması belki bir müjde olarak ifade edilebilir ifadelerini kullandı. Peki Af yasası Meclis'ten ne zaman çıkacak? Af ceza indirimi yasası yeni yasama dönemine mi kaldı?