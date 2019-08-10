EYT'de son dakika... EYT yasası ile ilgili yeni gelişmeler ve haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda EYT yasasının çıkmasını heyecanla bekleyenlerin gözü TBMM'de olacak. Meclis tatile girdi ve 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanacak. EYT için Aile, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda mevzu üzerinde çalışıldığını belirten uzmanlar, "Finlandiya Modeli" olarak malum yöntemle, Emeklilikle Yaşa Takılanlar meselesinin önemli ölçüde çözüme kavuşturulabileceğini ifade ettiler. Ak Parti'den yapılan son olarak açıklamada ise; Türkiye'nin şartları var. Bu Türkiye'de artık erken emeklilik diyebileceğimiz erken yaşlardaki emekliliği kaldırabilecek bir sosyal güvenlik yapımız yok. Popülist bir politika seyretmek durumunda değiliz." ifadeleri kullanılmıştı. İşte EYT'de son dakika ve Finlandiya formülü açıklaması!