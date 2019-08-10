10 Ağustos Arefe günü faziletleri yapılacak ibadetler çekilecek tesbihler nelerdir? Arefe (arife) günü okunacak dualar. Bugün 10 Ağustos Kurban arefesi... Kurban Bayramı'na kısa süre kala arefe günü yapılacak ibadetler konusunda detayları haberimizde derledik. Hicri takvime göre Zilhicce ayının 9. günü olan arefe günü bugün idrak edilecek. Peki, Arefe günü ne yapılır? 2019 Kurban Bayramı arefe gecesi ibadetleri neler? İşte arefe günü duaları... Arefe günü tutulan oruç bin güne bedeldir, bugün Ramazan ayının son günü olan arefe günü. Peki arefe günü yapılacak ibadetler neler, arefe günü duası ve arefe günü faziletleri haberimizde. Müslümanlar Kurban Bayramı'nın öncesinde geçirilen Arefe Günü'nde oruç tutmaya devam ederler. Arefe günü aslen hicri takvime göre, Zilhicce aynın 9. Gününe denk gelen güne verilen addır.