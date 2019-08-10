10 Ağustos arefe günü eczaneler noter açık mı 2019? Arife günü kurban bayramı nöbetçi eczane ve noter listesi. Kurban Bayramı bu sene 10 Ağustos 2019 gününe denk geliyor. Bayramın arefesi ise 10 Ağustos 2019 olacak. 9 günlük bayramın yaklaşmasıyla birlikte eczanelerin açık olup olmayacağı ise büyük bir merakla aranıyor. İşte Arefe günü eczaneler açık mı 2019? Sorusunun cevabının detayları haberimizde... Türkiye Noterler Birliği, internet üzerinden nöbet tutacak noterlikleri ilan ediyor. Haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden nöbetçi noter sorgulamasını yapabilirsiniz. Eczaneler Arife günü kapalı olacak ve sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Haberimizin en alt kısmında nöbetçi eczaneleri görebilirsiniz. Bayram boyunca da sadece nöbetçi eczaneler görev yapacak.