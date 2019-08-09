İzmir'in CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın ve CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in çift maaş skandalına benzer bir vaka daha yaşandı. CHP'li İzmir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer, belediye iştiraki İZFAŞ ve İZBETON AŞ.'ye kendisini yönetim kurulu başkanı olarak atadı. Böylelikle Tunç Soyer, belediye başkanlığından aldığı maaşın dışında iki şirketten daha maaş almış olacak.

ÇİFT MAAŞ VURGUNU MODA OLDU

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İzmir'in Karaburun ilçesine Belediye Başkanı seçilen CHP'li İlkay Girgin Erdoğan, tartışma yaratan bir karara imza atmıştı. Aynı zamanda avukat olan CHP'li kadın başkan, meclis toplantısının gündemine getirdiği bir maddeyle kendisini belediyenin personel şirketinin müdürlüğüne atamıştı.

CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in de, belediye iştiraki Burdur Akaryakıt Hizmetleri A.Ş.'den yönetim kurulu başkanı sıfatı ile 4 bin lira huzur hakkı aldığı ortaya çıkmıştı.

KANUNA AYKIRI

696 ​Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'ya göre bir belediye başkanı şirkette müdür olamıyor, huzur hakkı alamıyor. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yaptığı için belediye başkanının ticaret yapma ve şirketlere ortak olma hakları bulunmuyor..