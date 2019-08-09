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  • Son Güncelleme: 09.08.2019 14:00

Kendisini yönetim kurulu başkanı yapan 'li başkan Tunç Soyer de vurgunu modasına uydu!

’li Başkanı ve CHP'li Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in skandalının bir benzeri yine CHP'de ortaya çıktı. CHP'li Başkanı , belediye iştiraki ve AŞ.'ye kendisini yönetim kurulu başkanı olarak atadı. Soyer, belediye başkanlığı maaşı dışında iki şirketten daha maaş alarak aylığını ikiye katlayacak. 696 ​Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'ya göre bir belediye başkanı şirkette müdür olamıyor, huzur hakkı alamıyor. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yaptığı için belediye başkanının ticaret yapma ve şirketlere ortak olma hakları bulunmuyor.

CHP'li Soyer de çift maaş vurgunu modasına uydu

İzmir'in 'li Başkanı 'ın ve CHP'li Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in skandalına benzer bir vaka daha yaşandı. CHP'li Başkanı , belediye iştiraki ve AŞ.'ye kendisini yönetim kurulu başkanı olarak atadı. Böylelikle Tunç Soyer, belediye başkanlığından aldığı maaşın dışında iki şirketten daha maaş almış olacak.

ÇİFT MAAŞ VURGUNU MODA OLDU
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İzmir'in Karaburun ilçesine Belediye Başkanı seçilen CHP'li İlkay Girgin Erdoğan, tartışma yaratan bir karara imza atmıştı. Aynı zamanda avukat olan CHP'li kadın başkan, meclis toplantısının gündemine getirdiği bir maddeyle kendisini belediyenin personel şirketinin müdürlüğüne atamıştı.

CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in de, belediye iştiraki Burdur Akaryakıt Hizmetleri A.Ş.'den yönetim kurulu başkanı sıfatı ile 4 bin lira huzur hakkı aldığı ortaya çıkmıştı.

KANUNA AYKIRI
696 ​Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'ya göre bir belediye başkanı şirkette müdür olamıyor, huzur hakkı alamıyor. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yaptığı için belediye başkanının ticaret yapma ve şirketlere ortak olma hakları bulunmuyor..

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