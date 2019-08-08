İstanbul Kadıköy'de skandallar zinciri patlak verdi. Esnaf, görme engelliler için yapılan kabartmalı engelli yürüme yolunu gasp etti. Moda Caddesi'ndeki 'Zeplin Pub' adlı işletme, engelli yolunu halatla kesti. Aynı cadde üzerindeki diğer işletmeler de engelli yoluna masa ve sandalyeler koyup müşteri çekti.



VATANDAŞLAR İSYANDA

Skandallar zinciri "İnsanlık ölmüş" dedirtti. Tepkilerin ardı arkası kesilmedi. Sosyal medya kullanıcıları, CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne "Talanı durdurun" diye seslendi. Ancak belediye ses vermedi. TAKVİM, skandalı gündeme getirdi. Zeplin Pub adlı mekan, halatı çekerek işgale son verdi. Ancak yanındaki işletmelerin hala masaları yoldan çekmemesi vatandaşları isyan ettirdi. Gözler ise yine belediyeye çevrildi.







UTANÇ TABLOSU

Kadıköy'ün ardından Bakırköy'den de skandal görüntüler geldi. Bazı işletmeler, görme engellilere geçit vermedi. Vicdansız sürücüler, otomobillerini engellilerin yürüme yolunu işgal edecek şekilde park etti. Filiz Sokak'ta bir esnaf ise dükkanın önünden geçen engelli yoluna plastik paspas serdi.







Sarı kabartmalı engelli yoluna serilen paspas, büyük tepki çekti







Bakırköy sokaklarında görme engellilerin yoluna park edilmiş araçlar bulunuyor.



KÜBRA AKBULUT - SEZENSU AKCAN







