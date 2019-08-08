

Konya'da hafif ticari araç şüphe üzerine polis tarafından kontrol edildi. Ekipler, bagajda sırt çantası içerisindeki oyuncak ayının normalden ağır olduğunu fark edince şüphelendi. Ayının içerisine gizlenerek bilyelerle güçlendirilmiş yarım kilo patlayıcı madde ele geçirildi. Türkiye'ye kaçak giren ve PKK ile bağlantısı olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu Mahmud Ahmet (22), Selmen El Muth (18), Abdulrazak El Muth (29), Esma El İnad (20), Zekiye El Nevay (59), Abdulrezak Elhamdu (22), Melek Elhamdu (2) ve Wisam İnad (33) gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

PKK'lı teröristler sorguya alındı.