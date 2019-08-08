Bugünkü
Takvim

Oyuncak ayıdan çıktı!

’lı teröristler, oyuncak ayının içine yerleştirilmiş yarım kiloluk ile yakalandı.


'da hafif ticari araç şüphe üzerine polis tarafından kontrol edildi. Ekipler, bagajda sırt çantası içerisindeki oyuncak ayının normalden ağır olduğunu fark edince şüphelendi. Ayının içerisine gizlenerek bilyelerle güçlendirilmiş yarım kilo patlayıcı madde ele geçirildi. 'ye kaçak giren ve ile bağlantısı olduğu değerlendirilen uyruklu Mahmud Ahmet (22), Selmen El Muth (18), Abdulrazak El Muth (29), Esma El İnad (20), Zekiye El Nevay (59), Abdulrezak Elhamdu (22), Melek Elhamdu (2) ve Wisam İnad (33) gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.




PKK'lı teröristler sorguya alındı.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriOyuncak ayıdan patlayıcı çıktı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri