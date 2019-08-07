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  • Son Güncelleme: 07.08.2019 08:59

Milyonlar bekliyor! ı tatili son dakika uzadı mı? ? kaç gün?

Bir yandan bayram için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar öteki taraftan da ı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bayram öncesi kaç gün olacak sorusu merakla araştırılan sorular içinde içeriyor. Kurban Bayramı ne vakit, hangi gün idrak edilecek? İşte Kurban Bayramı tatili hakkında son detaylar... Bayram planlarını oluşturmaya başlayan binlerce fert "Kurban Bayramı 9 güne uzatıldı mı?" sorusunu soruyor. Hemen hemen resmi bir açıklama yapılmadı sadece her yıl olduğu gibi bu yıl da hafta sonu ile birleştirilmesi umut ediliyor.. Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü yarım gün, 4 gün de bayram tatili ile birlikte 4,5 gündür. Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Peki milyonların beklediği ?

Kurban Bayramı tatili son dakika uzadı mı?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı Müslüman alemi tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2019 yılı Dini Günler takvimi önceden yayınlanmıştı. Şimdi milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler idrak edilecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün? Tatil beklentisi olanları üzecek bir açıklama da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi . Peki kurban bayramı 9 gün tatil olacak mı? Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla ilgili kararının kabineye ait olduğunu söyledi. Turizmciler için bayramın 9 gün olmasının bir şey ifade etmediğini söyleyen Ersoy, otellerin çoğunluğunun dolu olduğunu ifade etti.

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