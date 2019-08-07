Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı Müslüman alemi tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2019 yılı Dini Günler takvimi önceden yayınlanmıştı. Şimdi milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler idrak edilecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün? Tatil beklentisi olanları üzecek bir açıklama da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi . Peki kurban bayramı 9 gün tatil olacak mı? Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla ilgili kararının kabineye ait olduğunu söyledi. Turizmciler için bayramın 9 gün olmasının bir şey ifade etmediğini söyleyen Ersoy, otellerin çoğunluğunun dolu olduğunu ifade etti.