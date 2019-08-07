Kurban Bayramı'nda ulaşım ücretsiz mi? 2019 İstanbul'da bayramda toplu taşıma bedava mı? Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı.Toplu taşımanın bayramda ücretsiz olup olmayacağı ise merak edilen sorular arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda toplu taşıma ile ilgili detayda yer aldı. Peki bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA muhabirine, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 9 Ağustos akşamı itibarıyla milyonlarca vatandaşın yollara çıkmasını beklediklerini söyledi. Kara yolları başta olmak üzere demir, deniz ve hava yollarında tüm önlemleri aldıklarını belirten Turhan, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından bayram dolayısıyla Ankara-İstanbul-Ankara arasında işletilen YHT'lerde günlük 16 olan sefer sayısının 18'e çıkarıldığını anımsattı.