İstanbul'un gözdesi Kadıköy'de skandallar zinciri ortaya çıktı. Caferağa Mahallesi Moda Caddesi üzerinde bulunan bir işletme, engelli yürüme yolunu halatla kapattı. Yanındaki başta bir mekan da kaldırımı masa ve sandalyeyle donattı. Utanç manzarasını belgeleyen fotoğraflar, sosyal medyayı salladı. CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne şikayet yağdı. Ancak yetkilileri engelli yolunu gasp edenlere karşı tek bir adım atmadı. Kadıköy'deki skandal, bununla sınırlı kalmadı. Vatandaşlar, kaldırım işgaline ilişkin yeni fotoğraflar paylaştı. Esnafın masa ve sandalyelerle kaldırımları işgal ettiği fotoğraflar, bölge sakinlerini çileden çıkarttı. Vatandaşlar, kaldırım talanına karşı ayaklandı. Sosyal medya kullanıcıları "Yetkililer, talanı durdurmazsa kaldırımda oturma eylemi yaparız" ifadelerini kullandı. Buna rağmen Kadıköy Belediyesi, açıklama yapmaktan sakındı. Yetkililer, vatandaşın sesine kulak tıkadı.
Vatandaşlar, sosyal medya üzerinden Kadıköy'deki kaldırım işgaline ilişkin fotoğrafları paylaştı.
İŞGAL VAR CEZA YOK
KALDIRIMI işgal etmek hangi ticari kaygının ürünü.
KADIKÖY'E hiç yakıştıramadım! Belediye neden sessiz!
KADIKÖY Belediyesi neredesin?
YETKİLİLER ses ver.
BU ahlaksızlığa ne zaman müdahale edeceksiniz?
HAPIS cezası almalılar.
KALDIRIMLARDAN kalkın!
İŞGAL var, ceza yok...
KADIKÖR oldu!
BABANIZIN mı yolu!
GÖRME engelliler başta olmak üzere herkes mağdur Kadıköy'de. Bu talanı durdurun.
ÖZGE GÜRCAN
Vatandaşlar, sosyal medya üzerinden Kadıköy'deki kaldırım işgaline ilişkin fotoğrafları paylaştı.
İŞGAL VAR CEZA YOK
KALDIRIMI işgal etmek hangi ticari kaygının ürünü.
KADIKÖY'E hiç yakıştıramadım! Belediye neden sessiz!
KADIKÖY Belediyesi neredesin?
YETKİLİLER ses ver.
BU ahlaksızlığa ne zaman müdahale edeceksiniz?
HAPIS cezası almalılar.
KALDIRIMLARDAN kalkın!
İŞGAL var, ceza yok...
KADIKÖR oldu!
BABANIZIN mı yolu!
GÖRME engelliler başta olmak üzere herkes mağdur Kadıköy'de. Bu talanı durdurun.
ÖZGE GÜRCAN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.