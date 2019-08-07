15 Ağustos Perşembe 16 Ağustos Cuma 2019 idari tatil mi bayram tatili kaç gün oldu? Dini bayramlardan olan Kurban Bayramına artık sayılı günler kaldı. Vatandaşlar Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak araştırması yapmaya başladı. Bu sene Kurban Bayramı 10 Ağustos (Arefe) - 14 Ağustos tarihleri arasında olacak. Peki kurban bayramı 9 gün tatil olur mu 15 Ağustos perşembe-16 Ağustos cuma tatil mi gözler resmi açıklamada. ükümetin kurban bayramı tatilini 9 güne çıkarması bekleniyor. Eğer 15 Ağustos perşembe ve 16 Ağustos cuma günü de tatil olursa haftasonları ile birlikte Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak. Fakat şu ana kadar yetkililerden henüz resmi bir tatil açıklaması gelmedi.