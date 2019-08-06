Polis Akademisi polis alımı başvurusu yapma TC ile EGM sayfasına giriş! PMYO ile PÖH nasıl olunur? 2019-2020 yılı içinde POMEM okullarına 2.250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2500 polis alımı yapılacak. Peki Polis Akademisi polis alımı şartları neler, kadın ya da erkek polis adaylar için başvuru şartları neler ve başvuru için son gün ne zaman? İşte Polis Akademisi polis alımı takvimi. 2500 polis alımına başvuru yapacak adaylara Özel Harekat Polisi (PÖH) alımı hakkında müjdeli haber geldi.. PÖH olmak isteyenlerin başvuru yapabileceği PMYO polis alımına başvurular başladı. PMYO öğrencisi olmak (2500 polis alımı ilanına başvuru yaparak, başvurunun olumlu sonuçlanması) bu esnada özel harekat polisi olmak istiyorum yönünde tercih yapmak. Bunun yanı sıra polis memuru olarak görev yapan bir kişi de özel harekat polisi olmak için kadro arasında geçiş yapabilir.