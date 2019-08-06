EYT ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok yakın isimlerden Sakarya milletvekili adayı Cihan Saraç, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'deki emeklilikte yaşa takılanlardan EYT'lilerden oluşan heyet ile yapılan görüşme sonrası yeni açıklama yaptı. Bu görüşmede EYT ile ilgili önemli açıklamalar yapıldı. Ayrıca Aile, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda konu üzerinde çalışıldığını belirten uzmanlar, "Finlandiya Modeli" olarak malum yöntemle, Emeklilikle Yaşa Takılanlar meselesinin önemli ölçüde çözüme kavuşturulabileceğini ifade ettiler. Peki 7 Ağustos EYT yasası 2019 yılı içinde çıkar mı? EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika haberleri nelerdir? İşte son gelişmeler