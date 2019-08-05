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  • 05.08.2019 12:37
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 12:37

, , , , 'a sigara mı var mı? ?

3 Ağustos tarihinden itibaren bazı sigara markalarına yapılan larla birlikte sigara kullanan pek çok vatandaş arama motorlarında sigara fiyatları konusunda araştırmalar yapıyor. , , , , sigara markalarına zam yapılıp yapılmadığı merak konusu. Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre Parliament ve Murattı grubuna zam geleceği konuşuluyor. Peki, yapılan zamlar hangi marka sigaraları kapsıyor? İşte zam gelen sigara markaları... Sosyal medyada dolaşan bilgiye göre, Parliament ve Murattı markalarına 5 Ağustos Pazartesi gününden itibaren 3 TL zam yapılacağı iddia ediliyor.

Muratti, Parliament, Marlboro, Chesterfield, Lark'a zam geldi mi?

Sigara zammının ardından sigara kullanan vatandaşlar hangi marka sigaralara zam geldiği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Muratti, Parliament, Marlboro, Chesterfield, Lark sigara markalarına zam yapılıp yapılmayacağı da merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Muratti, Parliament, Marlboro, Chesterfield, Lark'a sigara zammı var mı? İşte 5 Ağustos sigara fiyatları... Tekel tarafından satılan Winston, Parliament, Marlboro ve Winston - MUratti gibi sigara markaları için henüz bir zam açıklaması yapılmadı. Ancak British American Tobacco sigara zam açıklaması sonrası kısa sürede Tekel markasının da yukarıda yer alan sigara markaları için zam açıklaması yapması bekleniyor.

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HaberlerGüncel HaberleriMuratti, Parliament, Marlboro, Chesterfield, Lark'a sigara zammı var mı? Zam ne zaman gelecek?
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