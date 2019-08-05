Sigara zammının ardından sigara kullanan vatandaşlar hangi marka sigaralara zam geldiği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Muratti, Parliament, Marlboro, Chesterfield, Lark sigara markalarına zam yapılıp yapılmayacağı da merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Muratti, Parliament, Marlboro, Chesterfield, Lark'a sigara zammı var mı? İşte 5 Ağustos sigara fiyatları... Tekel tarafından satılan Winston, Parliament, Marlboro ve Winston - MUratti gibi sigara markaları için henüz bir zam açıklaması yapılmadı. Ancak British American Tobacco sigara zam açıklaması sonrası kısa sürede Tekel markasının da yukarıda yer alan sigara markaları için zam açıklaması yapması bekleniyor.