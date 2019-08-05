KYK borcuna af ne zaman gelecek? 2017 verilerine göre 342 bin kişinin KYK öğrenim kredisi borcunu ödeyemediği bildirildi. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Teklife göre, borçların işe başlamanın ardından 3 yıl sonrasına ertelenmesi istenildi. Bu gelişmelerin ardından binlerce vatandaş konu ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, KYK borçlarına af ne zaman gelecek? KYK borçları silinecek mi? İşte son gelişmeler....