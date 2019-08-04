Sigara fiyatlarına tiryakileri üzecek bir haber geldi ve zam yapıldı. İnternette sigara fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki bu bağlamda Sigara fiyatları ne kadar? Dün açıklanan sigara zammının ardından güncel sigara fiyatları merak edilmeye başlandı. British American Tobacco Türkiye tarafından 4 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak sigara paket fiyatları listesi açıklandı. Buna göre, sigaralara 3 lira zam yapıldığı görülüyor. 13 TL olan bir sigara 16 TL, 12 TL olan sigara 15 TL oldu. Peki, bugünden itibaren geçerli olan sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte 4 Ağustos zamlı güncel yeni sigara fiyat listesi... Sigara içmek, damar sertliğinin önlenebilir en önemli nedenlerinden biridir. Sigara kan damarlarında kan akışını engelleyen zararlı plak oluşumu ve damar tıkanıklığına zemin hazırlar.
Sigara zammı ne kadar? 4 Ağustos sigara fiyatları kaç para? İşte zamlı güncel yeni tekel sigara fiyat listesi!
Sigara zammı günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Dün sigaraya zam yapılacağın açıklanmasının ardından güncel sigara fiyatları merak ediliyor. 4 Ağustos yani bugün itibarıyla bazı sigara markaları zamlandı. Peki, sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Ağustos zamlı güncel yeni sigara fiyat listesi... Sigara fiyatlarına yapılan 3 liralık zamma Philip Morris markası da eklendi. Bazı esnafların ise sigaraları zamlı fiyattan satmak için raflarını boşalttığı iddia edildi. Sigara dumanındaki maddeler solunum yollarında iltihabi reaksiyonlara neden olur, bronşları tahriş eder ve enfeksiyon eğilimini arttırır. Solunum yollarının kendi kendini temizleme mekanizmasına zarar verir.
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