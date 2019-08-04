KYK borçlarına af konusunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. Öğrencilere yönelik Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen kredi imkanından faydalanan öğrencilerin borçlarına af konusunda teklif Meclis'e sunuldu. Gündemdeki yerini koruyan KYK borçlarına af ne zaman gelecek? KYK borçları silinecek mi? KYK borçları ile ilgili Meclis'e sunulan teklifin ardından, affın ne zaman geleceği merak edilmeye başlandı. Meclis gündemine gelmesi beklenen başlıklardan biri de KYK kredi borçlarının silinmesi... Meclis 18 Temmuz'da tatile girdi. Yaklaşık 2,5 aylık aradan sonra Meclis 1 Ekim 2019 tarihinde toplanacak. Meclis'in mesaiye başlaması ile birlikte KYK borçlarının gündeme gelmesi bekleniyor.