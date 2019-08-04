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  • Son Güncelleme: 04.08.2019 14:17

otoyolu açıldı mı? fiyatları belli oldu mu?

ile arasındaki seyahat süresini 3,5 saate düşürecek 'nun ne zaman tamamlanacağı internette merak ediliyor. İnternette sıklıkla otoyolu ne zaman açılacak? İzmir otoyolu fiyatları belli oldu mu? soruları aratılıyor. İşte İstanbul-İzmir Otoyolu ücretleri hakkında merak edilenler… İstanbul-İzmir Otoyolu ile ilgili ücret bilgisi henüz paylaşılmadı. İstanbul İzmir otoyolu 11 milyar dolarlık yatırım, planlanandan 1 yıl erken bitirildi. Projeyle, yılda 3 buçuk milyar lira tasarruf sağlanacak. Emisyon salınımının da yılda 375 bin ton azaltılması hedefleniyor.

İzmir otoyolu ücret tarifesi fiyatları belli oldu mu?

İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşürecek otoyol internette merak ediliyor. İstanbul İzmir otoyolu ne zaman açılıyor? İzmir otoyolu fiyatları belli oldu mu? İşte detaylar İstanbul ile İzmir arasındaki 8,5 saatlik seyahat süresini 3,5 saate düşürecek İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kesimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Ağustos'ta (bugün) hizmete açılacak. Yapımında yaklaşık 8 bin 500 kişi çalışan otoyol ile İstanbul-İzmir arasındaki 500 kilometrelik mesafe 384 kilometreye düşürüldü.

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