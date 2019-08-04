İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşürecek otoyol internette merak ediliyor. İstanbul İzmir otoyolu ne zaman açılıyor? İzmir otoyolu fiyatları belli oldu mu? İşte detaylar İstanbul ile İzmir arasındaki 8,5 saatlik seyahat süresini 3,5 saate düşürecek İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kesimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Ağustos'ta (bugün) hizmete açılacak. Yapımında yaklaşık 8 bin 500 kişi çalışan otoyol ile İstanbul-İzmir arasındaki 500 kilometrelik mesafe 384 kilometreye düşürüldü.