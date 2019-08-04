En ucuz en pahalı sigara hangisi oldu? Ağustos 2019 zam gelen sigaralar! Hangi sigaraya ne kadar zam yapıldı? Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları belli oldu. Bazı sigaralar 3 Ağustos itibarıyla zamlı halini aldı. Sigara zammı haberleri sonrası hangi sigaralara zam geldiği merak konusu oldu. Peki, hangi sigaraya ne kadar zam geldi? En ucuz ve en pahalı sigara hangisi oldu? Sigara fiyatları ne kadar? İşte Ağustos 2019 zam gelen sigaralar... Tekel tarafından satılan Winston, Parliament, Marlboro ve Winston - MUratti gibi sigara markaları için henüz bir zam açıklaması yapılmadı. Ancak British American Tobacco sigara zam açıklaması sonrası kısa sürede Tekel markasının da yukarıda yer alan sigara markaları için zam açıklaması yapması bekleniyor.