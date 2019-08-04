Bugünkü
Takvim

CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den pişkin savunma!

Pişkin savunma
Çanakkale'nin Geyikli Belediyesi'ne süreli tahsisle gönderilen hizmet araçlarını geri isteyen CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den pişkin savunma geldi. Hançerli "Bizi istemeyeni biz de istemeyiz. O araçlara Avcılar'ın ihtiyacı var" dedi. Avcılar'da gelecek ayki meclis toplantısında Geyikli'yi kardeşlikten çıkaracaklarını belirten Hançerli, "Geyikli'yi CHP'li belediye başkanı kazansaydı aynısını yapar mıydınız ?" sorusuna, biraz düşünerek "Karşılıklı mutabakatla her şey çözülebilir" yanıtı verdi. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan "Bu başkanın bir utancı olarak tarihe geçecektir" diye konuştu. Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu ise "Kendilerini 'Halkçı parti' olarak tanımlayanlar, bu karardan utanmalı" dedi.

ERHAN ÖZTÜRK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den pişkin savunma!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri