Geyikli Belediyesi'ne süreli tahsisle gönderilen hizmet araçlarını geri isteyen CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den pişkin savunma geldi. Hançerli "Bizi istemeyeni biz de istemeyiz. O araçlara Avcılar'ın ihtiyacı var" dedi. Avcılar'da gelecek ayki meclis toplantısında Geyikli'yi kardeşlikten çıkaracaklarını belirten Hançerli, "Geyikli'yi CHP'li belediye başkanı kazansaydı aynısını yapar mıydınız ?" sorusuna, biraz düşünerek "Karşılıklı mutabakatla her şey çözülebilir" yanıtı verdi. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan "Bu başkanın bir utancı olarak tarihe geçecektir" diye konuştu. Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu ise "Kendilerini 'Halkçı parti' olarak tanımlayanlar, bu karardan utanmalı" dedi.