Af yasası son dakika haberleri binlerce mahkum ve onların aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda af yasası ile ilgili gelişmeler ilgi çekiyor. Son olarak konu hakkında açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çıkarılacak yargı paketinin af, kısmı af ya da ceza indirimi şeklinde yorumlanmamasını, çıkarılacak yargı paketinin ceza infaz yasasında yapılacak birtakım değişiklikleri barındırdığını söyledi. Bu anlamda cezaevlerinde halen kapasitenin çok üzerinde mahkûm bulunuyor. AK Parti kaynakları yaptıkları açıklamada kapasitenin 60 civarında fazlasından Tutuklu ve hükümlü olduğu, teklifin yasalaşması durumunda 80 binin üzerinde kişinin tahliye edileceği belirtildi. İşte af yasası son dakika haberleri neledir? Af yasası kimleri kapsayacak?