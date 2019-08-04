4 Ağustos Winston fiyatı ne kadar? Winston, Winston Slender, Dark Blue, Deep Blue sigara zam geldi mi? Winston güncel sigara fiyatları merak ediliyor. British American Tobacco markalarına yapılan sigara zammı sonrası Japon Tobacco International grubunda yer alan Winston marka sigaralarına ne zaman zam geleceği konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Winston, Winston Slender, Dark Blue, Deep Blue sigaralarına zam gelecek mi? İşte 3 Ağustos Winston güncel fiyatlar... Sigara tiryakileri tarafından en çok tüketilen sigara markaları arasında yer alan Kent ve Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000, Tekel 2001, Samsun, Samsun 216 ve Maltepe sigara fiyatlarının bazılarına zam yapıldı.