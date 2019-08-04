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  • Son Güncelleme: 04.08.2019 11:09

4 fiyatı ne kadar? Winston, Winston Slender, , sigaraya geldi mi?

Winston sigaralarına ne an zam geleceği merak konusu oldu. Bazı sigaralara 3 Ağustos tarihinden itibaren geçerli zammın yapılmasının ardından Winston grubuna zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Sosyal medyada vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalara devam ediyor. grubu içerisinde yer alan Winston sigara fiyatlarına zam gelecek mi? Konu ile ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor. Winston sigaralarına zam gelip gelmeyeceği konusunda bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak. Peki, Winston, Winston Slender, , sigara fiyatı kaç para? İşte 4 güncel fiyatlar...

4 Ağustos Winston fiyatı ne kadar?

4 Ağustos Winston fiyatı ne kadar? Winston, Winston Slender, Dark Blue, Deep Blue sigara zam geldi mi? Winston güncel sigara fiyatları merak ediliyor. British American Tobacco markalarına yapılan sigara zammı sonrası Japon Tobacco International grubunda yer alan Winston marka sigaralarına ne zaman zam geleceği konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Winston, Winston Slender, Dark Blue, Deep Blue sigaralarına zam gelecek mi? İşte 3 Ağustos Winston güncel fiyatlar... Sigara tiryakileri tarafından en çok tüketilen sigara markaları arasında yer alan Kent ve Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000, Tekel 2001, Samsun, Samsun 216 ve Maltepe sigara fiyatlarının bazılarına zam yapıldı.

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