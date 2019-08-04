4 Ağustos TBMM Başkanı Şentop'tan son dakika af yasası, ceza İndirimi infaz yasası açıklaması! Af yasası kimleri kapsayacak? TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Habertürk ekranlarında Af Yasası, Kısmi af, Ceza İndirimi ve yargı paketi hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Önümüzde ki Eylül ayında gelecek diye iddia edilen ceza indirimi, af yasası ve infaz yasası söylemlerine cevap veren Şentop, Meclisin açılması ile birlikte infaz yasasının meclis gündeminde değerlendirilmeye alınacağını, af yasası, kısmi af veya ceza indirimi gibi konuların gündemde olmadığını söyledi. 2019 Yargı paketi adı altında tutukluluk süresinin belirli bir süre ile sınırlandırılması, ceza indirimi şeklinde veya af yasası şeklinde yorumlanmış olsa da Şentop yaptığı açıklamalarda, bunun bir af olmadığını, sadece ceza infaz yasasında birtakım değişikliklere gidileceğini beyan etti.