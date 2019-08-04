Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 04.08.2019 12:02
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 12:19

4 Ağustos Başkanı Şentop’tan , açıklaması! ?

Af yasası son dakika haberleri binlerce mahkum ve onların aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda af yasası ile ilgili gelişmeler ilgi çekiyor. Son olarak konu hakkında açıklama yapan Başkanı , çıkarılacak yargı paketinin af, kısmı af ya da ceza indirimi şeklinde yorumlanmamasını, çıkarılacak yargı paketinin ceza infaz yasasında yapılacak birtakım değişiklikleri barındırdığını söyledi. Bu anlamda cezaevlerinde halen kapasitenin çok üzerinde mahkûm bulunuyor. kaynakları yaptıkları açıklamada kapasitenin 60 civarında fazlasından Tutuklu ve hükümlü olduğu, teklifin yasalaşması durumunda 80 binin üzerinde kişinin tahliye edileceği belirtildi. İşte af yasası son dakika haberleri neledir? ?

TBMM Başkanı Şentop’tan son dakika af yasası açıklaması

4 Ağustos TBMM Başkanı Şentop'tan son dakika af yasası, ceza İndirimi infaz yasası açıklaması! Af yasası kimleri kapsayacak? TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Habertürk ekranlarında Af Yasası, Kısmi af, Ceza İndirimi ve yargı paketi hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Önümüzde ki Eylül ayında gelecek diye iddia edilen ceza indirimi, af yasası ve infaz yasası söylemlerine cevap veren Şentop, Meclisin açılması ile birlikte infaz yasasının meclis gündeminde değerlendirilmeye alınacağını, af yasası, kısmi af veya ceza indirimi gibi konuların gündemde olmadığını söyledi. 2019 Yargı paketi adı altında tutukluluk süresinin belirli bir süre ile sınırlandırılması, ceza indirimi şeklinde veya af yasası şeklinde yorumlanmış olsa da Şentop yaptığı açıklamalarda, bunun bir af olmadığını, sadece ceza infaz yasasında birtakım değişikliklere gidileceğini beyan etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri4 Ağustos TBMM Başkanı Şentop’tan son dakika af yasası, ceza İndirimi infaz yasası açıklaması! Af yasası kimleri kapsayacak?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri