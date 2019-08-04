4 Ağustos sigara zammı sonrası son dakika güncel sigara fiyatları! İşte zam gelmeyen sigara markaları. British American Tobacco Türkiye tarafından 4 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak sigara paket fiyatları listesi açıklandı. Buna göre, sigaralara 3 lira zam yapıldığı görülüyor. 13 TL olan bir sigara 16 TL, 12 TL olan sigara 15 TL oldu. Peki, bugünden itibaren geçerli olan sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte 4 Ağustos zamlı güncel yeni sigara fiyat listesi... Sigara içmek, damar sertliğinin önlenebilir en önemli nedenlerinden biridir. Sigara kan damarlarında kan akışını engelleyen zararlı plak oluşumu ve damar tıkanıklığına zemin hazırlar.