Sigara zammı günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Dün sigaraya zam yapılacağın açıklanmasının ardından güncel sigara fiyatları merak ediliyor. 4 Ağustos yani bugün itibarıyla bazı sigara markaları zamlandı. Peki, sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Ağustos zamlı güncel yeni sigara fiyat listesi... Sigara fiyatlarına yapılan 3 liralık zamma Philip Morris markası da eklendi. Bazı esnafların ise sigaraları zamlı fiyattan satmak için raflarını boşalttığı iddia edildi. Sigara dumanındaki maddeler solunum yollarında iltihabi reaksiyonlara neden olur, bronşları tahriş eder ve enfeksiyon eğilimini arttırır. Solunum yollarının kendi kendini temizleme mekanizmasına zarar verir.