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  • Son Güncelleme: 04.08.2019 11:01

Marlboro ne kadar oldu? güncel fiyatı kaç para?

Marlboro ne kadar oldu? En çok tüketilen markalar arasında bulunan Marlboro sigarasının fiyatı merak ediliyor. Sigara fiyatlarındaki değişiklik günün zirvesine oturmuş durumda. Sigaraya geleceğine dair söylentilerin ardından sigara fiyatları merakla araştırılıyor. İşte Marlboro ne kadar oldu? güncel fiyatı kaç para? Merak edilen detaylar haberimizde... Sigara tiryakileri tarafından en çok tüketilen sigara markaları arasında yer alan Kent ve Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000, Tekel 2001, Samsun, Samsun 216 ve Maltepe sigara fiyatlarının bazılarına zam yapıldı.

Marlboro ne kadar oldu? 2019 Marlboro güncel fiyatı kaç para?

Marlboro ne kadar oldu? Sigara fiyatlarındaki değişiklik günün zirvesine oturmuş durumda. Sigaraya zam geleceğine dair söylentilerin ardından sigara fiyatları merakla araştırılıyor. En çok tüketilen markalar arasında bulunan Marlboro sigarasının fiyatı merak ediliyor. İşte Marlboro ne kadar oldu? 2019 Marlboro güncel fiyatı kaç para? Merak edilen detaylar haberimizde... Sigara fiyatları yaklaşık 3 lira zamlandı. Vatandaş 3 Ağustos 2019 tarihli yeni sigara zam haberleri ile şaşkına dönerken sigara neden zamlandı sorularına yanıt aramaya başladı. Camel, Parliament, Marlboro, Winston, Muratti ve LM sigara fiyatları uzun süredir zam yapılacak mı haberleri ile gündemi meşgul ediyordu.

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