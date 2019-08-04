Marlboro ne kadar oldu? Sigara fiyatlarındaki değişiklik günün zirvesine oturmuş durumda. Sigaraya zam geleceğine dair söylentilerin ardından sigara fiyatları merakla araştırılıyor. En çok tüketilen markalar arasında bulunan Marlboro sigarasının fiyatı merak ediliyor. İşte Marlboro ne kadar oldu? 2019 Marlboro güncel fiyatı kaç para? Merak edilen detaylar haberimizde... Sigara fiyatları yaklaşık 3 lira zamlandı. Vatandaş 3 Ağustos 2019 tarihli yeni sigara zam haberleri ile şaşkına dönerken sigara neden zamlandı sorularına yanıt aramaya başladı. Camel, Parliament, Marlboro, Winston, Muratti ve LM sigara fiyatları uzun süredir zam yapılacak mı haberleri ile gündemi meşgul ediyordu.