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sahip çıktı

Türkiye sahip çıktı
31 Mart yerel seçimlerinde 'den Belediye Başkanlığı görevine seçilen Tanju Özcan, mazbatasını alır almaz, ilk iş olarak belediyenin temizlik işlerinde görevli 97 işçinin işine son verdi. Ekmeğinden olan işçilerden 2 çocuk annesi 'ın (45) hayatı tam anlamıyla kabusa döndü. Eşi ve 2 kızıyla gecekonduda yaşam savaşı veren yüzde 45 görme engelli Fatma Duran'ın dramını televizyonlarda izleyen vatandaşlar yardıma koştu. Duran'a tüm sahip çıktı. Hizmet-İş Bolu Şube Başkanı Hacer Çınar da olaya el atarak, Duran ailesine yardımda bulunmak için seferberlik ilan etti. İki kızı ve eşiyle birlikte bir gecekonduda yaşayan Fatma Duran, yeni bir eve ve eşyalara kavuştu.

KASIM ŞAHİN

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