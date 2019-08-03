Başkan Erdoğan İstanbul'da Ortodoks Kilisesinin temelini attı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi temel atma törenine katıldı. Erdoğan, törendeönemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yaklaşık 10 yıl önce Sayın Yusuf Çetin'in talebiyle şu an temel atma töreninde bulunduğumuz kiliseyle ilgili süreci başlatmıştık.

İşlemlerin tamamlanmasıyla nihayet fiilen inşaat aşamasına gelindi. İBB başkanlarımız Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal vakfımıza her türlü desteği sağlamışlardır.



İbadet ihtiyaçlarını karşılamak bizim görevimizdir. Süryani vatandaşlarımız burada kendilerine ait bir kiliseye kavuştu. Bu kiliseyi İstanbul'umuz için de yeni bir zenginlik olarak görüyorum.

İstanbul'u 566 yıldır yöneten bir milletiz. Coğrafyamız hep çok renkliliğin en önemlisi de insanlık vicdanını merkezi olmuştur. Her yerden bu topraklara gelen tüm mazlumlar için kapımız da kalbimiz de sonuna kadar açık olmuştur.



Tarihin her döneminde olduğu gibi kapımıza gelen insanların inançlarını kültürlerini sorgulamak aklımızdan geçmemiştir. Çünkü buraya gelen herkes insandır.

Asla herhangi bir ayrımcılığa tevessül etmedik. Süryaniler bu hizmetlere ulaşım konusunda herkes kadar hak sahibidir.

Hiç kimse için gizli ya da açık bariyerler söz konusu değildir. Bugün geldiğimiz noktada demokrasinin geliştirilmesinin ülkemize zarar vereceğini iddia edenlerin ne kadar yanıldıklarına şahit oluyoruz.

Önümüzdeki dönemde de aynı yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Bölgemizde cereyan eden olayların arka planında bu topraklardaki zenginliklere sahip olma emeli var.

Terör örgütleri ve onları maşa olarak kullananların ortak amacı bu vatanımızdır. Terör saldırılarını boşa çıkarmanın yolu tek yürek halinde hareket etmekten geçiyor.

Zihnimizde ve kalbimizde ayrımcılığa yer olmamıştır olmayacaktır. Ülkemizde hak ve özgürlükler genişledikçe tüm vatandaşlarımız yararlanacaktır. Tek istisna terördür. Önemli olan birlik ve beraberliğimize sahip çıkmaktır.