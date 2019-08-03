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Binali Yıldırım: -İzmir 2 saat 50 dakika

Memleketi ’da büyük bir sevgi seli ile karşılanan İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, “-İzmir arası 2 saat 50 dakikaya indi” dedi...

İstanbul-İzmir 2 saat 50 dakika
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere memleketi 'a gitti. Yıldırım'ı havalimanında Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, partililer ve binlerce vatandaş karşıladı.



Yıldırım, "-İzmir Otoyolu'na ilişkin "Osman Gazi Köprüsü'nün de dahil olduğu İzmir'den İstanbul'a 420 kilometreyi 2 saat 50 dakikaya düşüren, adeta zamandan çok büyük tasarruf sağlayan, yıllık zaman ve yakıt tasarrufu 4.5 milyar lira olan bir projeden bahsediyoruz" dedi. Yıldırım, yarın ile İstanbul-İzmir Otoyolu'nun açılışına katılacağını söyledi.




Yıldırım, fırsat buldukça Erzincan'a gidiyor.

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