Yok böyle acı

Samsun'da, kuzen olan Adem (14), Giray (16) ve Turan Besler (17) önceki gün serinlemek için gölete girdi. Çocuklar bir süre sonra gözden kayboldu. Gölette aramalar sonucu cansız bedenlerine ulaşılan kuzenlerin birbirine sarılı olarak bulunduğu ortaya çıktı. Küçük yaştan itibaren birlikte büyüyen ve hiç ayrılmayan Adem, Giray ve Turan Besler, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede gözyaşları sel oldu.