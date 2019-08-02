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Video vahşet!

Video vahşet!
Kadın cinayetlerini bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez Kayseri'den geldi. 27 yaşındaki Gülay Şimşek, önceki gün ayrılmak istediği sevgilisi Özkan O.'nun (36) silahlı saldırısına uğradı, kurtarılamadı. Şimşek'in katilinin videosunu çektiği ve bir daha kendisine yaklaşmayacağı konusunda söz aldığı ortaya çıktı. Yakalanan katil zanlısı ise tutuklandı.

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