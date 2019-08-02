GENÇ müzisyen şüpheli bir şekilde öldü. Üzücü olay dün Muğla Marmaris'te yaşandı. Eğlence mekanlarında batari ve gitar çalan Fırat Şallı (39), kaldığı apart oteldeki odasında, temizlik personelince yatağında haraketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda herhangi bir darp ile kesici ve delici alet yarasına rastlanmayan Şallı'nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Güncel
- 02.08.2019
- Gazete
O da gitti!
Marmaris’te müzisyen genç, kaldığı otel odasında yaşamını yitirdi. Sevenleri sinir krizi geçirdi
- Binali Yıldırım'dan gençlere Başkan Erdoğan sürprizi
- Ekrem İmamoğlu da akraba torpili furyasına kapılmış...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.