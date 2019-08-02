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O da gitti!

’te müzisyen genç, kaldığı otel odasında yaşamını yitirdi. Sevenleri sinir krizi geçirdi

O da gitti!
GENÇ müzisyen şüpheli bir şekilde öldü. Üzücü olay dün 'te yaşandı. Eğlence mekanlarında batari ve gitar çalan Fırat Şallı (39), kaldığı apart oteldeki odasında, temizlik personelince yatağında haraketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda herhangi bir darp ile kesici ve delici alet yarasına rastlanmayan Şallı'nın cesedi, otopsi için Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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