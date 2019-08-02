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  • Son Güncelleme: 02.08.2019 23:38

'de 'lı teröristlerle : 1 şehit, 4 asker yaralı

ilçesinde, güvenlik güçleri ile 'lı teröristler arasında 'nda çıkan da uzman çavuş Muhammet Ata Kıratlı (25) şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

Nusaybin'de PKK'lı teröristlerle çatışma!

ilçesinde, güvenlik güçleri ile 'lı teröristler arasında 'nda çıkan da uzman çavuş Muhammet Ata Kıratlı (25) şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

Günyurdu köyü kırsalı, Bagok Dağı'nda güvenlik güçlerince fark edilen bir grup terörist, 'Teslim ol' çağrısına ateş açarak karşılık verdi. Açılan ilk ateşte 5 asker yaralanırken, çatışma çıktı. Yaralı askerler bölgeye sevk edilen helikopterle Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 'te tedaviye alınan askerlerinden uzman çavuş Muhammet Ata Kıratlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ACI HABER AİLEYE VERİLDİ
Bir yıllık evli olduğu öğrenilen şehit uzman çavuş Kıratlı'nın acı haberi, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde oturan ailesine askeri yetkililerce verildi. Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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