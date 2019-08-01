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  • Son Güncelleme: 01.08.2019 16:01

en düşük kaç para ! Memur maaş mı 2020-2021 yüzde kaç?

2020-2021 memur maaş mı için pazarlıklar başlıyor. Milyonlarca memurun gözü de olacak. Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti içinde gerçekleştirilecek 5'inci toplu sözleşme görüşmesinde masaya gelecek teklifler belli oldu. Görüşmelerde 3600 ek gösterge, yardımcı hizmet sınıfının kaldırılması, üniversiteli işçilerin memur ekibine alınması şeklinde talepler de gündeme gelecek. Memur-Sen, KESK, Kamu Sen'in en düşük memur zammı için talep ettiği rakamlar netleşti. Peki 2020-2021 yüzde kaç olacak? en düşük 4 bin lira nedir?

Memur zammı 2020-2021 yüzde kaç?

2020-2021 memur maaş zammı son dakika yüzde kaç? Memur maaşı en düşük 4 bin lira 3600 ek gösterge son durum nedir? Memur ve memur emeklilerinin 2020 ve 2021 maaşlarını belirleyecek zam pazarlığı saat 14.00'da başladı. Ankara'dan toplu görüşme öncesi son dakika açıklamalar geldi. 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki zamları için toplu sözleşme görüşmeleri bugün başladı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ve Memur-Sen başkanı Ali Yalçın'dan zam görüşmeleri öncesinde son dakika açıklamalar geldi.
Görüşmelerde 3600 ek gösterge, yardımcı hizmet sınıfının kaldırılması, üniversiteli işçilerin memur kadrosuna alınması gibi talepler de gündeme gelecek. Memur-Sen, KESK, Kamu Sen'in en düşük memur zammı için talep ettiği rakamlar da netleşti. İşte memur zammına ilişkin yeni gelişmeler:

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