Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zammı kaç para? SGK Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi son dakika ödeme günü! Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş bayram ikramiyesinin ödeneceği günü heyecanla beklemeye başladı. Bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında "Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?" sorusu yer alıyor. Peki, emekli ikramiyelerine zam var mı? İşte merak edilen detaylar.... Türkiye'de SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı sistemleri üzerinden milyonlarca emekli bulunuyor. Bu emeklilere ölüm aylığı alanlar da eklenince sayı 12.5 milyona çıkıyor. Kurban Bayramı'na kadar emekli olacaklar bu rakama dahil değil. Kurban Bayramı'na kadar emekli maaşı almayı hak edenler de ikramiye alacak. Kurban Bayramı da 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. İkinci ikramiyenin de 5-9 Ağustos'ta ödenmesi planlanıyor.