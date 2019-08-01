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  • Son Güncelleme: 01.08.2019 10:08

emekli ikramiyesi mı kaç para? SSK Bağkur !

SSK ve Bağkur emekli maaşı oldukça merak ediliyor. öncesinde emekli ve ikramiye alacak vatandaşların bayram ikramiyeleri hakkında araştırmaları sürüyor. Vatandaşlar arama motorlarında bayram ikramiyesi ne an ödenecek sorusuyla ilgili araştırmalara devam ediyor. Peki, emekli ikramiyelerine zam var mı? İkramiyeler Ağustos'un kaçında yatacak? Milyonlarca vatandaş bu yüzden "Emekli bayram ikramiyesi ne süre verilecek?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağı da merak mevzusu. Peki, Bayram ikramiyesine zam var mı? Hükümet, 30 Nisan 2018'de emeklilere, vefat eden emeklilerin dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000'er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Peki SGK Bağkur ! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zammı ne kadar?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zammı ne kadar?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zammı kaç para? SGK Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi son dakika ödeme günü! Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş bayram ikramiyesinin ödeneceği günü heyecanla beklemeye başladı. Bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında "Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?" sorusu yer alıyor. Peki, emekli ikramiyelerine zam var mı? İşte merak edilen detaylar.... Türkiye'de SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı sistemleri üzerinden milyonlarca emekli bulunuyor. Bu emeklilere ölüm aylığı alanlar da eklenince sayı 12.5 milyona çıkıyor. Kurban Bayramı'na kadar emekli olacaklar bu rakama dahil değil. Kurban Bayramı'na kadar emekli maaşı almayı hak edenler de ikramiye alacak. Kurban Bayramı da 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. İkinci ikramiyenin de 5-9 Ağustos'ta ödenmesi planlanıyor.

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HaberlerGüncel HaberleriKurban Bayramı emekli ikramiyesi zammı kaç para? SGK SSK Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi son dakika ödeme günü!
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