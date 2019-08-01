Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 01.08.2019 09:46
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 09:53

1 Ağustos personel alımı nedir? İşte ı ve 3 bin euro maaş alma koşulları

'da Federal Meclis'te düzenlenen oylama ile beraber nitelikli işgücüne oturma ve çalışma izni verilmesini öngören yasa kabul edildi. Bu bağlamda Almanya, nüfusun yaşlanmasıyla doğan nitelikli işgücü ihtiyacını yurt dışından karşılamak için yasa çıkardı. Söz konusu yasa 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek. Ancak yasa henüz yürürlüğe girmeden harekete geçen Sosyal Hayır Kurumu ile İletişim ve Strateji Şirketi (PKS) işbirliği yaparak Türkiye’den sağlık elemanı getirmek için girişimlere başladı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) ile işbirliği yapan iki kurum, hasta ve yaşlı bakımı alanında çalışacak elemanlarla bu ay ’da işe alınma görüşmeleri yapacak. Peki ı ve 3 bin euro maaş alma koşulları nedir? İşte detaylar

1 Ağustos Almanya personel alımı başvuru şartları nedir? İşte Almanya işçi alımı ve 3 bin euro maaş alma koşulları. Almanya'da kabul edilen bir yasa ile ülkeye nitelikli işgücü alımı için kapılar açılmıştı. Şimdi de Türkiye'den hasta ve yaşlı bakımı alanında çalışanları getirmek için harekete geçildi. Sosyal Hayır Kurumu AWO, Almanya'da çalışmak isteyen Türk bakım elemanlarıyla bu ay İstanbul'da iş görüşmesine başlıyor. İstanbul'da yapılacak iş görüşmelerini yürütecek olan Keskinler, adaylarla tek tek görüşeceğini ve bu görüşmeler sonunda da adayların belirleneceğini söyledi. Keskinler "Sosyal medya üzerinden gelen başvuruları değerlendirdikten sonra çalışacak adaylarla iş akdi imzalanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri1 Ağustos Almanya personel alımı başvuru şartları nedir? İşte Almanya işçi alımı ve 3 bin euro maaş alma koşulları
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri