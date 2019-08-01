1 Ağustos Almanya personel alımı başvuru şartları nedir? İşte Almanya işçi alımı ve 3 bin euro maaş alma koşulları. Almanya'da kabul edilen bir yasa ile ülkeye nitelikli işgücü alımı için kapılar açılmıştı. Şimdi de Türkiye'den hasta ve yaşlı bakımı alanında çalışanları getirmek için harekete geçildi. Sosyal Hayır Kurumu AWO, Almanya'da çalışmak isteyen Türk bakım elemanlarıyla bu ay İstanbul'da iş görüşmesine başlıyor. İstanbul'da yapılacak iş görüşmelerini yürütecek olan Keskinler, adaylarla tek tek görüşeceğini ve bu görüşmeler sonunda da adayların belirleneceğini söyledi. Keskinler "Sosyal medya üzerinden gelen başvuruları değerlendirdikten sonra çalışacak adaylarla iş akdi imzalanacak.