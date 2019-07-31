randevu.nvi. gov.tr: Yeni çipli kimlik ve ehliyet nasıl alınır? İşte yeni kimlik alma ücreti randevusu gerekli evraklar. ​Çipli kimlik kartı henüz almayan vatandaşlar 2019 yılında yeni kimlik kartlarının ücretlerini merak ediyor. Peki, yeni kimlik ücretleri 2019 yılında ne kadar oldu? Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kimlik ve ehliyet yenileme işlemi sürüyor. Hala çipli kimliklerini almayan ve ehliyetini değiştirmeyenler acele edin. İşte yapmanız gerekenler... Önceden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne başvurarak yapılan kimlik değişikliği işlemleri artık Nüfus Müdürlüğü üzerinden yürütülüyor. Kimlik yenilemek için ilk yapmanız gereken, randevu almak. Bu zorunlu. Kimlik kartı başvuruları için 'randevu.nvi. gov.tr' internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alabilirsiniz.