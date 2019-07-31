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'da 30 milyon liralık vurgun

’da para i yapan bir firmanın müdürü olan Burak Ekinci, 30 milyon lira çaldı. Saklandığı delikte de kuru ekmek yiyerek hayatta kaldı. Ancak polis peşini bırakmadı...

'Kuru' kuruya!
Filmleri aratmayan soygun 25 Haziran'da Adana'da gerçekleşti. Banka ve iş insanlarına ait dolar ve euro i yapan firmanın güvenlik müdürü Burak Ekinci ekibiyle, 9 milyon euro'nun transferini yapmak için harekete geçti. Para dolu çuvalları zırhlı bir araca yükledi. Ekinci personele, "Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin diğer çuvalları getirin, ben bunları kontrol edeyim" dedi. Yukarı çıkan görevliler, geri indiklerinde Ekinci'yi göremedi. Durumu polise bildirdi. Ekipler, Ekinci'nin paraları alıp, kaçtığını belirledi. Soygunu planlayan altı kişi ise kısa sürede enselendi. Polis, 33 gündür firari olan Ekinci'yi de dün saklandığı evde enselendi. Ekinci sorgusunda, paranın 4 milyon 645 bin euro'sunu işbirliği yaptığı Mehmet G. ve Hasan B.'ye 100 bin dolarını da akrabalarına dağıttığını belirtti. İlk saklandığı barakada ise korkup dışarı çıkamadığını ve kuru ekmek yediğini söyledi.




Burak Ekinci

İşbirlikçilerinin kendisine 150 bin euro verdiğini ve bir daha aramadığını iddia eden Ekinci, pişman olduğunu söyledi. Ancak son pişmanlık fayda etmedi. Cezaevine gönderildi.

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