31 Temmuz banka banka kredi faiz oranları son durum! İşte 6 ay ertelemeli ihtiyaç bayram ve tatil kredisi. Hangi bankada kredi faiz oranlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Binlerce vatandaş internette banka banka kredi faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar bu nedenle banka banka kredi faiz oranları ne kadar sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank taşıt, konut kredisi oranları... Bankalar tatil nedeniyle artış gösteren bireysel kredi talepleri için kampanyalar düzenliyor. Kampanyalarda altı aylık ertelemeli taksitlendirmeler ve % 1.85'ten başlayan avantajlı faizler öne çıkıyor. Bireysel müşterilerin tatil planlarını dikkate alan bankalar, ihtiyaç kredilerine ağırlık verirken, bu alanda faaliyet gösteren şirketleri de unutmuyorlar.