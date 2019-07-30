Kurban Bayramı tatili son dakika uzadı mı? 9 gün mü oldu? Bakan Albayrak konuştu! Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Kurban Bayramı tatili uzayacak mı? Kurban Bayramı'nın ilk günü 11 Ağustos tarihine denk geliyor. 14 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kurban Bayramı tatili ile ilgili açıklama yaptı. Peki bayram tatili uzayacak mı? Detaylar haberimizde... Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü yarım gün, 4 gün de bayram tatili ile birlikte 4,5 gündür. Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Bu sene Kurban Bayramı arefesi cumartesi gününe, bayramın 1. günü pazar gününe, bayramın son günü ise çarşamba gününe denk geliyor. Eğer perşembe ve cuma günleri de tatile dahil edilirse hafta sonu tatili ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapılmış olacak.