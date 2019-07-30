EYT yasası ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu anlamda EYT yasasının çıkmasını sabırsızlıkla bekleyenlerin gözü kulağı TBMM'de olacak. Fakat Meclis tatile girdi ve 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanacak. EYT için Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda konu üzerinde çalışıldığını belirten uzmanlar, "Finlandiya Modeli" olarak bilinen yöntemle, Emeklilikle Yaşa Takılanlar meselesinin önemli ölçüde çözüme kavuşturulabileceğini ifade ettiler. Ak Parti'den yapılan en son açıklamada ise; Türkiye'nin şartları var. Bu Türkiye'de artık erken emeklilik diyebileceğimiz erken yaşlardaki emekliliği kaldırabilecek bir sosyal güvenlik yapımız yok. Popülist bir politika izlemek durumunda değiliz." ifadeleri kullanılmıştı. İşte 30 Temmuz bugün Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası çıktı mı? EYT'de son dakika yeni formül açıklaması!