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  • Son Güncelleme: 30.07.2019 10:38

son dakika ? olacak? Bayram ayın kaçında başlıyor 9 gün tatil mi?

Kurban Bayramına artık sayılı günler kaldı. Tatil planı yapan vatandaşlar bayramın kaç gün olacağını merak ediyor. Bu bağlamda internette kaç gün diye araştırmalar yapıyor. Bayram tatili oldu sorusunu soran vatandaşlar cevap alamıyor. Çünkü konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında icra edilecek. Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Bayramda otellerde yüzde 100 doluluk yaşanacak. 500 bin kişinin otellerde tatil yapması, aile ziyaretleri de dahil 9 milyar liralık ekonomik hareket oluşması bekleniyor. Peki bayram tatili son dakika 9 gün oldu mu? olacak? takvimi: Kurban Bayramı ayın kaçında?

Bayram tatili son dakika 9 gün oldu mu?

Diyanet takvimi: Bayram tatili son dakika 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı ayın kaçında? Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İslam alemi bayram için hazırlıklara başladı. Kurban Bayramı tatili için plan yapmaya başlayan vatandaşlar, bayram tatili ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2019 Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak, 9 gün mü? İşte Diyanet'in takvimine göre, 2019 Kurban Bayramı tarihi... Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü yarım gün, 4 gün de bayram tatili ile birlikte 4,5 gündür. Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Bu arada Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, Kurban Bayramı tatilinin sahil kentlerinde mutlaka yoğun geçeceğini belirterek, "Zaten yurt dışı turizm açısından da en yoğun sezondayız ve buna iç pazarın da katkısıyla muhtemelen her bölge ve tesiste ciddi doluluklar yaşanacak. Otellerde yaklaşık 400-500 bin tatilci olabilir" dedi.​

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