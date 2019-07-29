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'da 30 kilo altınla kaçan kuyumcu yakalandı

’da bir kuyumcu, 30 kilo altınla kaçtı. 'da sevgilisiyle yakalandı. Tanınmamak için imaj değiştirdiği ortaya çıktı.

İmaj tutmadı
Kampanya düzenleyip büyük vurgun yapan kuyumcunun firarı, kısa sürdü. Sevgilisiyle birlikte gözaltına alındı. 'da 7 yıldır kuyumculuk yapan Musa G.(38), indirim çadırı kuracağını ve vatandaşa ucuz altın satacağını belirterek kampanya düzenledi. 30 kilo altın alıp kaçtı. 38 kişi suç duyurusunda bulundu. Polis, şüphelinin sevgilisi Özer Y. ile 'da ev tuttuğunu tespit etti. Tanınmamak için saçlarını kestirip imajını değiştiren kuyumcu ve kadın arkadaşı gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Musa G., kimseden altın toplamadığını, piyasaya olan borcu nedeniyle kendi dükkanındaki altınları alıp, İstanbul'a gittiğini, tekrar Konya'ya dönmeyi planladığını öne sürdü.



Musa G. indirim çadırı kuracağını belirterek 30 kilo altınla kaçtı.



Tanınmamak için imajını değiştiren kuyumcu, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.


HALİT TURAN

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