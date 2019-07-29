Diyanet takvimi: 15-16 Ağustos tatil mi? Kurban bayramı arefe günü ne zaman? Dini bayramlardan olan Kurban Bayramına artık sayılı günler kaldı. Vatandaşlar Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak araştırması yapmaya başladı. Bu sene Kurban Bayramı 10 Ağustos (Arefe) - 14 Ağustos tarihleri arasında olacak. Peki kurban bayramı 9 gün tatil olur mu 15 Ağustos perşembe-16 Ağustos cuma tatil mi gözler resmi açıklamada. Bu sene kurban bayramı başlangıcı 10 Ağustos (Arefe) Cumartesi olacak. Bayramın 1. günü ise 11 Ağustos pazar günü olacak. 4 günlük kurban bayramı ise 14 Ağustos Çarşamba günü bitecek. Şimdi gözler bayramın 9 gün tatil olması için hükümette. Hükümetin kurban bayramı tatilini 9 güne çıkarması bekleniyor.