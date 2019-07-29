Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 29.07.2019 16:59
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 17:08

takvimi: ? , hangi tarihte?

Kurban bayramı için artık geri sayım başladı. Dini bayramlardan olan be müslümanlar için önemli olan kurban kesme ibadetinin yapılacağını Kurban bayramı bu sene 10 Ağustos (Arefe) - 14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Uzak akraba ziyareti yapmak isteyen yada tatile çıkmak isteyenler ise Kurban bayramı 9 gün tatil olur mu sorusunun yanıtını arıyor. Kurban Bayramı tatilinin de Ramazan bayramında olduğu gibi 9 güne çıkarılması istendi. Turizmciler Kurban bayramı sonrasına denk gelen 15 ve 16 Ağustos günlerinde kamuya idari izin verilmesini ve böylelikle toplam tatil süresinin 9 güne çıkarılmasını önerdiler. Peki ? ?

15-16 Ağustos tatil mi?

Diyanet takvimi: 15-16 Ağustos tatil mi? Kurban bayramı arefe günü ne zaman? Dini bayramlardan olan Kurban Bayramına artık sayılı günler kaldı. Vatandaşlar Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak araştırması yapmaya başladı. Bu sene Kurban Bayramı 10 Ağustos (Arefe) - 14 Ağustos tarihleri arasında olacak. Peki kurban bayramı 9 gün tatil olur mu 15 Ağustos perşembe-16 Ağustos cuma tatil mi gözler resmi açıklamada. Bu sene kurban bayramı başlangıcı 10 Ağustos (Arefe) Cumartesi olacak. Bayramın 1. günü ise 11 Ağustos pazar günü olacak. 4 günlük kurban bayramı ise 14 Ağustos Çarşamba günü bitecek. Şimdi gözler bayramın 9 gün tatil olması için hükümette. Hükümetin kurban bayramı tatilini 9 güne çıkarması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriDiyanet takvimi: 15-16 Ağustos tatil mi? Kurban bayramı arefe günü ne zaman, hangi tarihte?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri