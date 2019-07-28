Londra'da Arsenal'in Türk futbolcusu Mesut Özil, eşi Amine ve takım arkadaşı Kolasinac'a yapılan bıçaklı saldırı gündemdeki yerini koruyor. Saldırı sonrası Mesut, Amine ve Kolasinac'ın sığındığı restoranın Türk sahibi Yağmur Çiçek, o anları anlattı.
Çiçek, "Olay burada başlamadı. Bize saat 5 sularında telefon açtıklarında 'Polisi çağırın' dediler. Biz hepimiz dışarıya çıktığımızda Mesut zaten restoranın önüne arabayı park etmişti. İki kişi motosikletleriyle bunları takip ediyor, arabanın üstüne taş atıyorlar, daha doğrusu tuğla atıyorlar. Eşi Amine korkmuştu. İki kişi bindiği arabaya taş, tuğla atıyor, bıçak çekiyordu. Mesut Özil gayet sakindi. Kolasinac'ın tepkisi, belki de Mesut'un hayatını kurtardı. Onları çok seviyoruz. Biz yeni tanışmıyoruz, 'Aile gibiyiz' desek yeridir" dedi.
AMİNE TEŞEKKÜR ETTİ
Amine Gülşe, Mesut'un Instagram fotoğrafına yaptığı yorumda, "Herkese teşekkür ediyorum. Olay sonrası çok kişi telefon açtı" dedi.
KOLASİNAC'IN MESAJI
Londra'daki saldırıda bıçaklı soyguncuların üzerine koşarak Mesut Özil'e destek olan Kolasinac, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yüreklere su serpti. Bosna Hersekli futbolcu, 'İyi olduğumuzu düşünüyoruz' diye yazdı. Kolasinac'ın paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alırken, yıldız oyuncu özellikle Türkler'den gelen mesajlara teşekkür etti.
SOSYAL DESTEK
HELAL olsun Kolasinac. Aslan gibi adamsın.
KOLASİNAC, Osmanlı gibi arkadaş. Korkmak nedir bilmiyor.
HER Boşnak Kolasinac gibidir...
KOLASİNAC gibi arkadaşın varsa, hayat sana güzel...
BİR Türk bir de Boşnak bir araya gelirse, İngiliz saldırganlar acınacak hale düşer...
Özil, TV'de "Zor anda yanımda kimi istersin? sorusuna "Kolasinac" demişti.
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